Россия должна до конца сентября подать свои возражения относительно юрисдикции суда по этому делу.

Международный суд ООН в Гааге начнет рассматривать по сути дело об обвинениях Российской Федерации в геноциде украинцев.

Об этом во время Всеукраинского телемарафона сообщил агент Украины в Международном суде ООН, посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Антон Кориневич.

"Мы подали меморандум, 1 июля мы это сделали. Это означает, что Российская Федерация имеет три месяца, чтобы подать, если она имеет их, свои возражения относительно юрисдикции суда по этому делу. Затем суд может переходить к рассмотрению дела по существу", - сказал он.

По его словам, Украина может привлечь к ответственности Россию как государство, а также конкретных лиц.

Как сообщал УНИАН, 1 июля Украина подала в Международный суд ООН в Гааге меморандум по сути по делу об обвинении Российской Федерации в геноциде украинцев.

По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, это важный шаг для привлечения РФ к ответственности и возмещения причиненного вреда.

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