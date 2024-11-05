Главы ВМС Франции и Великобритании считают, что корабли нужно делать адаптированными под современные технологии.

Главы ВМС Франции и Великобритании призвали внести серьезные изменения в конструкции своих военных кораблей. По их словам, сейчас смена поколений техники происходит с невероятной скоростью, сообщает Defense News.

Начальник штаба ВМС Франции адмирал Николя Вожур заявил на промышленной конференции Euronaval, что военно-морские силы больше не могут рассчитывать на то, что корабли останутся актуальными в течение 40-летнего срока службы, отметили в издании. Он обеспокоент тем, что системы вооружения, возможно, придется адаптировать почти каждый год.

Решить вопрос с преждевременным устареванием кораблей может разработка новой архитектуры техники, считает Вожур. Он добавил, что так можно будет изменять конструкцию и увеличивать его эффективность.

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"Вы должны построить корабль, который будет адаптивным в течение 40 лет, что довольно сложно", - сказал французский адмирал.

В издании подчеркнули, что на эту проблему обратил внимание и первый морской лорд и начальник военно-морского штаба Королевского флота Великобритании Бен Ки. Он заявил, что смена поколений происходит гораздо быстрее, чем время, необходимое для постройки корабля. Поэтому военно-морским силам необходимо внедрять новые технологии раньше, чем будет построен новый корпус для корабля.

Британский адмирал объяснил:

"Поэтому вам придется отделить операционные возможности от платформы, которая вас туда приведет. Для нас это довольно серьезное изменение мышления".

По словам Ки, темпы разработки оборудования ускоряются и ВМС Великобритании рассчитывают на то, что их промышленные партнеры предоставят им обучение, а также обеспечат более эффективное распределение рисков между обеими сторонами.

"Мы переживаем один из моментов действительно значительных перемен в том, как нам следует думать о применении силы на море или морской мощи", - добавил Ки.

В издании отметили, что Украина использует ракеты, беспилотные летательные аппараты и морские беспилотники, чтобы лишить РФ доступа к большей части Черного моря. В это время йеменские повстанцы-хуситы нацелились на коммерческие суда в Красном море с помощью беспилотников и баллистических ракет, заставив грузовые перевозки из Азии в Европу изменить маршрут, обойдя Африку.

Начальник военно-морского штаба Королевского флота Великобритании считает, что и его стране не стоит обходить стороной передовые морские технологии. По его словам, морская война сейчас переживает момент, похожий на конец эпохи парусов, а в будущем ключевыми членами экипажа на борту будут те, кто сможет использовать цифровые технологии.

В издании подчеркнули, что оба адмирала согласны в том, что ускорение инноваций потребует более тесного сотрудничества с промышленностью. Французский флот в ближайшие недели начнет привлекать на борт промышленных инженеров, в частности, в области искусственного интеллекта. Вожур также рассматривает возможность создания судна, предназначенного для передовых приложений.

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Ранее УНИАН сообщал, что Северная Корея строит огромный боевой корабль. У экспертов есть несколько версий того, чем может оказаться новое судно.

Кроме того, в ВМС Великобритании рассматривают возможность создания атомных надводных кораблей. Эта техника сможет оставаться в море годами.

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