Все члены экипажа и пассажиры были эвакуированы.

У берегов Самоа затонул корабль ВМС Новой Зеландии, цена которого составляет около 63 млн долларов. Судно HMNZS Manawanui затонуло вечером 5 октября, сообщили Силы обороны страны, передает Business Insider.

Известно, что все 75 членов экипажа и пассажиров были эвакуированы около 19:52 по местному времени.

Во время пресс-конференции в Окленде командующий ВМС контр-адмирал Гарин Голдинг заявил, что для эвакуации пассажиров использовали четыре спасательных плота и две небольшие надувные лодки.

Голдинг отметил "быстрое решение командира об эвакуации корабля", подчеркнув, что это, скорее всего, "предотвратило человеческие жертвы".

"Мы очень благодарны за помощь всем, кто принимал участие, от RCCNZ, который координировал спасательные работы, до кораблей, которые откликнулись и доставили наш экипаж и пассажиров из Манавануи в безопасное место", - подчеркнул командующий морского компонента комодор Шейн Арнделл.

В BI отметили, что HMNZS Manawanui построили в 2003 году. Он был специализированным водолазным и гидрографическим кораблем, который преимущественно использовали для обследования побережья и гаваней, обезвреживания подводных взрывных устройств и поисково-спасательных операций.

На службу в Королевский военно-морской флот Новой Зеландии он поступил в 2019 году.

Потеря морских судов в мире

Как сообщал УНИАН, подводная лодка КНР, которая, скорее всего, затонула на верфи в 2024 году, была первым представителем нового типа субмарин с гибридной "ядерно-обычной" силовой установкой. Сейчас военные и правительство Китая хранят молчание по поводу этого инцидента.

Также сообщалось, что в августе этого года в российском порту "Кавказ" атаковали паром с 30 цистернами топлива, в результате чего он затонул. В момент атаки на судне находилось 5 человек, тогда их судьба была неизвестна.

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