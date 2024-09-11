Оборонной промышленности поручено изучить технологию, которая позволит кораблям оставаться в море в течение многих лет.

Королевский флот Великобритании рассматривает возможность создания атомных надводных кораблей, которые могли бы оставаться в море годами.

В рамках так называемого "долгосрочного" плана ВМС попросили оборонную промышленность изучить возможность использования атомной энергии на своих надводных кораблях, пишет The Telegraph.

В Великобритании атомная тяга используется только на подводных лодках, однако Министерство обороны выпустило запрос на информацию для получения обновлений об использовании поколения IV, передовой ядерной технологии.

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В запросе будет рассмотрено, как ядерные технологии поколения IV, включая более крупные ядерные реакторы и микромодульные реакторы, могут обеспечивать энергией надводные флоты.

Том Шарп, бывший командующий ВМС, охарактеризовал запрос информации как "благоразумное планирование" Министерства обороны, хотя и предупредил о расходах, связанных с таким развитием событий.

"Речь не идет о строительстве флота атомных крейсеров в ближайшее время", - сказал он. "То, что в углу штаба ВМС есть кто-то, кто смотрит так далеко вперед и не увлекается повседневной эксплуатацией флота, - это хорошая новость".

По его словам, атомная энергетика на кораблях - это соотношение затрат и эксплуатационных выгод.

"В подводных лодках выигрыш колоссален, поэтому многие из них используют именно такой способ питания. В надводных кораблях эксплуатационный выигрыш намного меньше, поэтому затраты появляются раньше", - добавил Шарп.

Запрос МО - это мероприятие по сбору информации, проводимое в соответствии со Стратегией промышленности обороны и безопасности (DSIS), согласно UK Defence Journal.

В запросе информации, срок подачи которого истекает 9 октября этого года, добавлено: "Основная цель - собрать подробную информацию о конструкциях ядерных реакторов GEN-4, их осуществимости для крупных надводных кораблей (включая вспомогательные суда и надводные боевые корабли), а также о потенциальных преимуществах и проблемах, связанных с их использованием".

"Существует валовая вместимость, выше которой это соотношение меняется в пользу ядерной силовой установки, и она составляет около 80 000 тонн. Вот почему американские авианосцы водоизмещением 100 000 тонн имеют его, а наши - 65 000 тонн - нет", - рассказал Шарп.

Он добавил, что Charles de Gaulle водоизмещением 42 000 тонн - дорогостоящая аномалия для атомной энергетики.

"Однако, если реакторы четвертого поколения настолько меньше, безопаснее, мощнее и с меньшим количеством отходов, как предполагает брошюра, то, возможно, точка тоннажа, при которой ядерная тяга становится жизнеспособной, может существенно измениться", - сказал Шарп.

В запросе информации также подчеркивается необходимость подробной технической информации. В нем говорится: "Королевский флот ищет информацию об интеграции ядерных технологий четвертого поколения для использования на надводных кораблях. Исследуя возможности альтернативных энергетических парадигм, Королевский флот собирает информацию об энергетических решениях для питания больших надводных кораблей".

Пит Сэндман, эксперт по ВМС, сказал, что сомневается, что в ближайшем будущем Великобритания увидит атомное судно из-за "огромных накладных расходов", которые возникнут при внедрении и поддержании такой передовой технологии.

"Ядерная тяга сопряжена с огромными накладными расходами, обслуживанием, правилами, и как только вы переходите на ядерную энергию, все становится намного дороже и сложнее. У вас есть органы регулирования ядерной энергетики, люди должны быть обучены по очень высоким стандартам и нести круглосуточные вахты. Хотя бесконечная мощность имеет множество недостатков, для надводного корабля дело не так однозначно", - сказал он.

Вооруженные силы Великобритании

Министерство обороны Великобритании заявило, что военная поддержка, оказываемая Украине, "ограничила" возможности армии по подготовке собственных солдат, поскольку сократила доступность учебных объектов.

Как пишет The Telegraph со ссылкой на опубликованный доклад, из-за подготовки военнослужащих ВСУ на полигонах в Британии заявки британских армейских подразделений на проведение тренировочных занятий в 2023 году отклонялись в восемь раз чаще, чем в 2019 году.

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