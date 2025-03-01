Представители действующего правительства и потенциально следующий канцлер Германии имеют одинаковое видение ситуации с Украиной.

После ссоры Зеленского с Трампом лидеры Германии заверили Украину в своей дальнейшей поддержке.

"Никто не хочет мира больше, чем украинцы. Поэтому мы работаем над общим путем к прочному и справедливому миру. Украина может положиться на Германию - и на Европу", - сообщил официальный твиттер-аккаунт канцлера Олафа Шольца.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок написала в Х, что "Украина не одинока".

Видео дня

"Германия вместе с нашими европейскими союзниками стоит вместе с Украиной - и против российской агрессии. Украина может опираться на непоколебимую поддержку Германии, Европы и других стран. Их защита демократии и их поиск мира и безопасности так же наши", - написала она.

Лидер немецкого блока партий ХДС/ХСС Фридрих Мерц, который, вероятно, станет следующим канцлером Германии после формирования парламентской коалиции, тоже выразил поддержку Украине.

"Уважаемый Владимир Зеленский, мы стоим с Украиной во времена добрые и времена испытаний. Мы никогда не должны путать агрессора и жертву в этой страшной войне", - написал он в соцсети Х.

Реакция мира на ссору Зеленского и Трампа

Как писал УНИАН, европейские лидеры выразили поддержку Украине и ее президенту Владимиру Зеленскому после скандала в Овальном кабинете Белого дома. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас в частности пообещала усиление европейской поддержки для Киева.

Между тем все большую популярность приобретает теория о том, что ссору с Зеленским президент США устроил намеренно. Этого мнения придерживаются не только некоторые журналисты, но даже американские политики из демократического лагеря.

Вас также могут заинтересовать новости: