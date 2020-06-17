Из Пентагона уволилась чиновница, сомневавшаяся в законности замораживания помощи Украине

В конце 2019 года президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Маккаскер на пост главного фининспектора Пентагона, но в марте 2020 года ее отозвал.

Исполняющая обязанности главного финансового инспектора Минобороны США Элейн Маккастер уходит в отставку.

Об этом сообщил глава Пентагона Марк Эспер, передает DW.

Он поблагодарил женщину за преданность государственной службе и не уточнил причины ее увольнения.

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В конце 2019 года президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Маккаскер на пост главного фининспектора Пентагона, но в марте 2020 года ее отозвал.

Незадолго до того обнаружили электронную переписку Элейн Маккаскер с бюджетным управлением администрации Трампа. Чиновница неоднократно сомневалась в законности замораживание военной помощи Украине.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2019 года суд распорядился передать американской неправительственной организации "Центр за политическую честность" 300 страниц межведомственной переписки, которая имеет отношение к задержке оказания военной помощи США Украине прошлым летом. Переписка свидетельствует, что в Пентагоне были всерьез обеспокоены задержкой выделения средств.

Переписка также демонстрирует, что оборонному ведомству ни разу не предоставляли объяснений причины задержки, а кроме украинских чиновников и представителей Конгресса, беспокойство относительно задержки Министерству обороны высказывали также американские подрядчики.

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