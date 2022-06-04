Необходимо ввести эмбарго на технологии, которые Россия может поставлять и использовать в своей промышленности.

ЕС начал работу над седьмым пакетом санкций против России на фоне полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский в интервью PAP, передает "Слово и дело".

"Санкции должны быть еще жестче – в контексте того газа, который Россия может продать, в контексте отключения всех российских банков от системы SWIFT. Я говорю в основном о Газпромбанке и используется Россией в своей промышленности", - заявил он.

Также необходимо ввести эмбарго на технологии, которые Россия может поставлять и использовать в своей промышленности.

Яблонский подчеркнул, что необходимо конфисковать российские активы в Европе, а не просто заморозить их. Впрочем, работы по этому вопросу уже ведутся.

Напомним, Совет Евросоюза официально утвердил шестой пакет санкций против России. Ограничительные меры введены против 18 компаний и 65 человек, которые так или иначе причастны к российской агрессии против Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: