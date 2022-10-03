Премьер страны ожидает, что РФ может пойти в "беззаконие и эскалацию".

Франция готова и хочет сделать цену войны невыносимой для России.

Такое заявление сделала премьер-министр Франции Элизабет Борн во время выступления перед нижней палатой парламента, пишет CNN.

Россия, вероятно, пойдет дальше в "беззаконие и эскалацию", однако Франция не ослабнет ни перед лицом российского агрессора, ни для защиты французов, сказала она.

Видео дня

"Война в Украине будет продолжаться, но мы готовы, сопротивление украинского народа нас обязывает, мы будем на высоте", - заявила Борн.

По словам премьер-министра, Франция предоставила более 195 миллионов долларов в качестве помощи Украине и передала 2500 тонн материалов.

Также Борн добавила, что санкции против России работают, так как российская экономика "задыхается".

"Цель Франции в конфликте - демилитаризация, и страна настроена на то, чтобы преступления, совершенные Россией, были задокументированы, преданы суду и наказаны", - подчеркнула она.

Позиция Франции в войне против Украины

Как известно, власти Франции осудили вторжение Российской Федерации на территорию Украины.

В мае президент Владимир Зеленский рассказал итальянским журналистам, что Эммануэль Макрон предлагал ему пойти на уступки по суверенитету Украины.

Кроме того, президент Франции часто звонит Путину с начала полномасштабной войны в Украине. После волны критики в его сторону он заявил, что готов продолжать разговаривать с Путиным, "пока об этом просит Владимир Зеленский и пока его страна может помочь в продвижении мирных переговоров".

16 июня Макрон вместе с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и премьером Италии Марио Драги посетили Киев.

Как сообщал УНИАН, ранее Франция передавала Украине самоходные артустановки типа Caesar и противотанковые ракетные комплексы Milan. Также они передали мобильную лабораторию ДНК.

Недавно СМИ сообщили, что Франция хочет передать Украине двадцать бронеавтомобиль Bastion.

Вас также могут заинтересовать новости: