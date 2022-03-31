По словам официального представителя Пентагона, такое решение было принято ранее в этом году из-за ситуации вокруг Украины.

Соединенные Штаты вывели свои военные корабли из Черноморского региона из-за ситуации вокруг Украины.

Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби, передает "Голос Америки".

"Было сочтено благоразумным так поступить, когда мы видели, что вторжение становится неизбежным", - сказал Кирби на брифинге.

Он пояснил, что США хотели "дать всем понять, что не заинтересованы в том, чтобы провоцировать конфликт тем или иным решением о размещении сил".

Кирби не уточнил, когда американские корабли смогут вернуться в Черное море.

Ранее в Минобороны Турции заявили об обнаружении и нейтрализации уже второй за последние дни морской мины в акватории Черного моря. Также в США готовят Украину к "решающему периоду" войны.

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