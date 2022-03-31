По словам американского сенатора, ближайшие две недели станут решающми.

Война в Украине вступает в "решающий период", поскольку российские войска переориентируют свои усилия, а Путин становится все более отчаянным.

Об этом заявил в комментарии CNN сенатор США Ангус Кинг.

"Следующие две недели действительно будут иметь решающее значение в том плане, смогут ли украинские силы поддерживать невероятный уровень боевых действий, который они показывают в течение последних нескольких недель", - сказал он.

Кинг добавил, что, похоже, россияне действительно переориентируются на восток.

Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что происходит накопление российских войск для нанесения новых ударов на Донбассе.

Отвод войск РФ в киевском и черниговском направлениях: что известно

29 марта стало известно, что Российская Федерация отводит отдельные подразделения из Киевской и Черниговской областей и испытывает проблемы с ротацией и усилением своего войска.

В Генштабе отметили, что "отводом" войск враг хочет создать ложную иллюзию, что отказался от замысла окружить Киев.

Ранее помощник Путина Владимир Мединский заявил о якобы сокращении контингента на киевском и черниговском направлениях. Перед тем в Минобороны РФ утверждали о завершении "первого этапа "спецоперации" и перехода к атакам на Донбассе.

США также фиксировали, что российские силы начали отвод от окраин возле Киева и сосредотачиваются на позициях на юге и востоке Украины.