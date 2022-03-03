На момент поражения судна российской ракетой гражданин Бангладеш находился на мостике плавсредства.

В результате ракетного удара силами Военно-Морских сил Российской Федерации по судну BANGLAR SAMRIDDHU у порта Ольвия погиб граждан Бангладеш.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины в Telegram.

"По информации, предоставленной агентом судна ООО "Дельта Маритайм Эдженси", при атаке судна погиб один член экипажа (гражданин Бангладеш ). На момент поражения от находился на мостике", - говорится в сообщении.

В связи с этим, на место была вызвана скорая и проинформирована Служба безопасности Украины. Пожар на судне потушили. Члены экипажа остались на судне. Администрация порта Ольвия делает все возможное для оказания помощи экипажу.

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