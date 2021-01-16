В прошлом году Комитет разведки опубликовал отчет из 5 частей о вмешательстве России в президентские выборы США в 2016 году.

В США рассекретят ряд документов в рамках дела о возможном сговоре членов Администрации Трампа с Россией, известной как "Russiagate".

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Об этом сообщают Fox News со ссылкой на источники в Сенате.

Рассекреченные документы вмещают показания, расшифровку стенограмм разговоров, уточняет телеканал. В релиз войдут сотни документов.

В прошлом году Комитет разведки опубликовал отчет из 5 частей о вмешательстве России в президентские выборы США в 2016 году. В последнем томе речь идет о контактах окружения Трампа с российскими агентами накануне выборов, которые "несли серьезную угрозу контрразведке". Однако доказательств сговора Трампа или его людей с Москвой не нашли.

Комитет также обнаружил, что ФБР "неоправданно поверило" обвинениям непроверенного отчета экс-офицера британской разведки Кристофера Стила об отношениях Трампа с Россией.

Связи Трампа с Россией и взлом электронной почты Хиллари Клинтон

Хакерскую группу Fancy Bear, которую связывают с Россией, обвиняют во взломе электронной почты кандидата в президенты США 2016 года Хиллари Клинтон.

В марте 2019 года спецпрокурор США Роберт Мюллер и его следственная группа сообщили о завершении работы над расследованием относительно возможного вмешательства РФ в выборы в США 2016 года. 24 марта министр юстиции США Уильям Барр написал в письме к Конгрессу, что следователи не обнаружили никаких признаков преступления в действиях президента Дональда Трампа и его окружения во время президентской кампании 2016 года.

Что касается другого предмета расследования, подозрений в том, что Дональд Трамп препятствовал правосудию, то в отчете Мюллера утверждается, что не было установлено факта совершения преступления президентом США. Уильям Барр отметил, что для обвинения Трампа в препятствовании правосудию приведенных в отчете Мюллера доказательств недостаточно.

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Автор: УНИАН