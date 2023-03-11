Там отметили, что не обсуждали этот вопрос.

Власти Финляндии утверждают, что не обсуждали предоставление Украине истребителей Hornet, о котором заявляла премьер-министр страны Санна Марин во время визита в Киев.

Так, командующий Военно-воздушных сил Финляндии Юха-Пекка Керенен в комментарии изданию Helsingin Sanomat заявил, что Силы обороны страны не обсуждали возможную поставку ВСУ истребителей.

Он пояснил, что страна не может отказаться от Hornet пока не получит вместо них истребители F-35. К тому же, оперативная подготовка к передаче этих истребителей будет сложновыполнимой.

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В свою очередь министр обороны страны Антти Кайкконен заявил каналу MTV Uutiset, что не знал о намерении Санны Марин поднять вопрос об истребителях, которые, по его словам, будут нужны стране еще много лет.

О том же в комментарии финскому агентству STT заявил и президент страны Сауле Ниинистьо: "По этому вопросу обсуждение не велось".

Визит Санны Марин в Киев

Финский премьер Санна Марин во время визита в Киев 10 марта отметила, что Финляндия могла бы вместе с другими странами рассмотреть выделение Украине истребителей. Она подчеркнула, что обсуждение вопроса об истребителях сейчас на очень ранней стадии и необходимо широкое международное сотрудничество.

Она добавила, что Финляндия приняла решение о приобретении новых истребителей.

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