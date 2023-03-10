Она вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским посетили церемонию прощания с погибшим героем Украины Дмитрием Коцюбайлом.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин приехала в Киев с визитом.

Об этом заместитель министра иностранных дел Евгений Перебийнис сообщил в микроблоге Twitter. В частности, Перебийнис встречал Марин на платформе железнодорожного вокзала в Киеве, когда она выходила из вагона. "Я был рад приветствовать в Киеве премьер-министра Финляндии Санну Марин", - сообщил Перебийнис.

Как свидетельствуют многочисленные фото и видео в социальных сетях, Марин вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским посетили церемонию прощания с погибшим героем Украины Дмитрием Коцюбайлом (позывной "Да Винчи"), которая проходит в Михайловском соборе.

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Позиция Финляндии в войне

Как известно, после полномасштабной агрессии против Украины Финляндия и Швеция начали процесс подачи заявки на вступление в НАТО. Марин считает, что Россия не напала бы на Украину, если бы ее приняли в Альянс.

В мае премьер Финляндии прибыла в Украину и посетила разрушенный российскими оккупантам Ирпень.

Осенью в Финляндии сообщили, что уже оказали Украине помощь на сумму в 160,4 миллионов евро. Впоследствии они объявили о десятом пакете защитного оборудования..

Финляндия недавно присоединилась к таковой коалиции, объявив о передаче Украине трех немецких танков Leopаrd 2.

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