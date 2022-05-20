Компания работала в России 20 лет.

Польская компания LPP Group, владеющая брендами Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay, продала российский бизнес китайскому консорциуму.

Об этом говорится в заявлении на сайте компании.

"На основании рассмотрения предложений и переговоров с потенциальными покупателями сегодня принято решение о продаже ООО "РЕ ТРЕЙДИНГ" китайскому консорциуму", - говорится в сообщении.

Отмечается, что покупатель не получил права на использование наименований и товарных знаков брендов одежды, принадлежащих LPP SA, но имеет право продавать все товары, принадлежащие российской компании.

"Следствием сделки станет прекращение деятельности LPP Group в России после 20 лет присутствия на этом рынке", - отметили в компании.

По данным российских СМИ, Reserved получил вывеску Re, Mohito - M, а Sinsay - Син.

Напомним, что в LPP Group заявили о полном уходе с российского рынка 29 марта.

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