Компания остановила поставки товаров в Россию, инвестиции и закрыла онлайн-магазины.

Польская компания LPP Group полностью ушла с российского рынка. Владелец закрыл все магазины Cropp, House, Mohito, Reserved и Sinsay.

Об этом сообщила пресс-служба ритейлера в Facebook.

"Мы завершили операционные шаги, необходимые для закрытия наших выставочных залов в России, а сегодня последний из них прекратил работу. Таким образом, следуя нашим предыдущим заявлениям, завтра все магазины наших брендов в России будут закрыты", – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в LPP Group еще 4 марта заявили, что закроют все магазины в России и уйду с рынка в связи с полномасштабным нападением РФ на Украину. Кроме того, компания полностью прекратила поставки товаров на российскую территорию, остановила инвестиции и проекты, а также закрыла онлайн-магазины.

Как ранее сообщал УНИАН, 24 февраля Россия начала бомбить украинские города. Массово гибнет мирное население Украины.

Почти 240 крупных компаний покинули российский рынок. Правда, некоторые продолжают работать и финансировать убийства украинцев. По состоянию на 21 марта в Министерстве иностранных дел Украины насчитали 50 известных компаний, которые полностью или частично работают в РФ, в том числе и сеть супермаркетов Ашан

29 марта крупнейший мировой производитель подшипников шведская компания SKF заявила об остановке своего завода в России. Также компания Johnson & Johnson приостановила поставки средств личной гигиены в РФ из-за "увеличения масштабов гуманитарного кризиса", вызванного войной в Украине.

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