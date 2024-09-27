В Politico отметили, что перед выборами в США союзники Трампа чутко реагируют на любые упреки в его адрес.

Президент Украины Владимир Зеленский не потерял республиканцев, но теперь он "насторожен", поскольку некоторые республиканские сторонники Украины на Капитолийском холме считают, что украинский лидер допустил стратегическую ошибку, посетив завод по изготовлению оружия в Скрентоне (штат Пенсильвания). По их словам, Зеленский также вмешался в президентскую гонку, назвав потенциального вице-президента США от республиканцев Джей Ди Вэнса "слишком радикальным" в своем недавнем интервью, пишет Politico.

"Республиканцы являются ключевым электоратом, который Зеленский должен удовлетворить, поскольку эскалация конфликта с Россией тянется уже второй год и конца ему не видно. Но визит в Пенсильванию - и провоцирование Вэнса - может стать преткновением для украинского президента, который уже имеет дело с бывшим президентом Дональдом Трампом, который критикует его за то, что он не идет на уступки России", - подчеркивают в издании.

Авторы материала отметили, что из-за того, что до выборов осталось менее двух месяцев, союзники Трампа чутко реагируют на любые упреки в его адрес, в том числе и на визит Зеленского в ключевой штат, где происходит борьба с демократами.

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"Я просто считаю ошибкой для любого иностранного лидера вмешиваться в нашу внутреннюю политику, а Украине нужны все друзья, которых она может получить - поэтому я думаю, что это была невынужденная ошибка. Я думаю, что он не должен повторять эту ошибку. У нас есть геополитические причины продолжать поддерживать Украину, поэтому я не думаю, что это изменится из-за одного инцидента", - считает сенатор Джон Корнин (республиканец от штата Техас).

В то же время председатель Комитета по вопросам ассигнований Палаты представителей Том Коул (Республиканская партия, штат Оклахома), который является сторонником помощи Украине, заявил, что визит Зеленского в Пенсильванию "не был полезным", однако Коул добавил, что это не обсуждали "очень много" во время встречи законодателей с ним, которая состоялась в четверг.

"В любой ситуации, когда вы имеете дело с другой страной, вмешиваться в ее внутреннюю политику - это глупо. Мой совет любому - держаться подальше от американской политики. Не становитесь проблемой, особенно во время приближающихся партийных выборов и в последние недели перед ними, когда, даже если вы абсолютно невиновны, все, что вы делаете, может быть вырвано из контекста", - отметил республиканец.

Визит Зеленского на оружейный завод в США - что известно

Как сообщал УНИАН, спикер Палаты представителей Майк Джонсон требует от Зеленского уволить посла Украины в Вашингтоне Оксану Маркарову из-за организованного ею визита в Пенсильванию. В частности спикер оценил это как предвыборное мероприятие в поддержку Камалы Харрис и вмешательство в американские выборы.

"После организации мероприятия партизанской кампании в ключевом штате [Пенсильвания] на этой неделе посол Украины Оксана Маркарова продемонстрировала, что ей нельзя доверять, чтобы она честно и эффективно служила дипломатом в этой стране. Президент Зеленский должен немедленно ее отстранить", - сказал он.

В то же время в Белом доме ответили на недовольство республиканцев из-за визита президента Украины на оружейный завод. В частности пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подчеркнула, что в этом визите нет ничего чрезвычайного.

По ее словам, визит состоялся по инициативе украинской стороны, а использование транспорта Пентагона для путешествий иностранного лидера в США является обычной практикой.

"И поэтому мы призываем республиканцев Палаты представителей отказаться от этого, от таких политических вещей. Это нужно остановить", - подчеркнула чиновница.

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