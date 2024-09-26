Пресс-секретарь Белого дома призвала республиканцев отказаться от требования провести расследование из-за якобы политичности этого визита.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что в визите украинского президента Владимира Зеленского на завод в Пенсильвании нет ничего чрезвычайного.

Она утверждает, что визит состоялся по инициативе украинской стороны, а использование транспорта Пентагона для путешествий иностранного лидера в США является обычной практикой, пишет "Голос Америки".

"Весь мир знает, что это тот, кого Путин желает убить. Он дал очень четко понять, когда речь идет о президенте Зеленском", - сказала пресс-секретарь.

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Карин Жан-Пьер призвала республиканцев отказаться от требования провести расследование из-за якобы политичности этого визита. Она напомнила, что два месяца назад президент Украины "провел очень похожее мероприятие с губернатором-республиканцем".

"Поэтому для украинцев это был привычный запрос во время войны. И поэтому мы призываем республиканцев Палаты представителей отказаться от этого, от таких политических вещей. Это нужно остановить", - сказала чиновница.

Скандал из-за визита Зеленского в Пенсильванию

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон требует от президента Владимира Зеленского немедленно уволить посла Украины в Вашингтоне Оксану Маркарову.

Поводом для этого стал организованный Маркаровой визит Зеленского в Пенсильванию, где его сопровождали только представители демократов. Джонсон расценил это как предвыборное мероприятие в поддержку Камалы Харрис и вмешательство в американские выборы.

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