Вероятно он будет содержать вооружений на 200 миллионов долларов.

Сегодня США могут объявить о выделении нового пакета военной помощи для Украины. Об этом сообщает "Голос Америки" со ссылкой на собственные источники.

"США могут объявить о предоставлении еще 200 миллионов долларов военной помощи для Украины уже сегодня", – говорится в сообщении.

Утверждается, что такую информацию журналистке "Голоса Америки" предоставил неназванный "чиновник США". Никаких других подробностей издание не приводит.

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Американская помощь Украине

Как писал УНИАН, сегодня президент Украины Владимир Зеленский находится с визитом в США. Там он провел ряд важных встреч, в том числе и в Конгрессе. Он разъяснил американским законодателям, какая поддержка необходима Украине и почему этот вопрос не может быть отложен в долгий ящик. Также он предупредил, что блокирование помощи Украине вдохновляет Путина продолжать агрессию.

На прошлой неделе США уже объявляли об очередном пакете вооружений, которые будут предоставлены Украине. Тогда государственный секретарь Энтони Блинкен признался, что это один из последних пакетов, которые выделяются за счет финансирования, согласованного в прошлые периоды. Чтобы США могли продолжать поддержку Украины в следующем году, нужно принять новую программу на 61 миллиард долларов, которую уже более двух месяцев блокируют трамписты.

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