В Администрации президента США настроены продолжать добиваться одобрения в Конгрессе дополнительного запроса на финансирование помощи для Украины.

В Белом доме выражают надежду, что до конца этого года Соединенным Штатам Америки удастся объявить новый пакет помощи безопасности для Украины. Об этом заявил координатор по вопросам стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

На брифинге журналистам во время путешествия в Филадельфию на борту самолета Air Force One Кирби подтвердил, что 12 декабря президент США Джо Байден будет встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме. Во время встречи Зеленский должен предоставить обновленную информацию о текущем ходе событий на поле боя.

В то же время, как отметил Кирби, президент США должен четко сказать украинскому коллеге и украинскому народу, что Соединенные Штаты продолжат оказывать поддержку, особенно в это сложное время с наступлением зимы и усилением российских ракетных и дроновых атак по гражданской инфраструктуре.

Видео дня

"Мы ожидаем, что это продолжится, особенно в отношении энергетической инфраструктуры, и поскольку российские силы продолжают пытаться вести наступательные действия против украинцев вдоль всего фронта, особенно на востоке", – сказал Кирби.

При этом, он напомнил, что на Капитолийском холме продолжаются переговоры относительно дополнительного запроса Байдена на финансирование помощи для Украины объемом 61 млрд долларов.

"Я думаю, что завтра от президента вы услышите больше в этом контексте. Но он продолжит четко разъяснять, почему дополнительное финансирование для Украины и Израиля важно для наших собственных интересов национальной безопасности в это время", – сказал Кирби.

Представитель Белого дома отметил, что Байден продолжит вести срочные переговоры для поиска компромисса с целью достижения полного финансирования всех необходимых вопросов.

"Чтобы не опережать президента, я могу вас заверить, что он четко скажет президенту Зеленскому, что мы твердо отстаиваем наш дополнительный запрос, абсолютно нужный, чтобы получить дополнительное финансирование в поддержку Украины", – подчеркнул Кирби.

Также у него спросили, будет ли объявлен новый пакет вооружения для Украины.

"Я не хочу опережать президента, но в этом году у нас не осталось так много недель, чтобы иметь возможность оказать помощь по безопасности. Я бы полностью ожидал, что вы сможете видеть, как мы объявим дополнительную помощь в сфере безопасности до конца месяца", – подчеркнул Кирби.

Помощь Украине: последние новости

В следующем году Германия планирует передать Украине 200 тысяч артиллерийских снарядов. Кроме того, государственный министр по европейским делам Германии Анна Люрманн подтвердила, что ее страна в 2024 году увеличит военную помощь Украине с 4 млрд евро до 8 млрд.

Между тем евродепутаты призывают Конгресс США разблокировать помощь Украине. Более ста высокопоставленных европейских депутатов подготовили совместное письмо в Конгресс США, которое подписали законодатели по меньшей мере 17 стран, включая Францию, Германию, Италию, Польшу и Ирландию.

Вас также могут заинтересовать новости: