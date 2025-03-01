В издании объяснили, почему этот жест был столь важен в такое время.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер "намеренно" вышел на улицу и обнял президента Украины Владимира Зеленского в ходе его визита в Лондон.

Оба лидера направились в резиденцию премьер-министра на Даунинг-стрит, 10 для переговоров, которые приобрели особое значение после "неудачной" встречи Зеленского с президентом США Дональдом Трампом накануне, пишет Sky News.

Комментируя момент их приветствия, в издании заявляют, что Стармер хотел, чтобы этот жест увидели по всему миру.

Видео дня

"Стармер, который, если быть честными, не слишком тактильный, раскинул руки и обнял Зеленского так, чтобы это увидели по всему миру, особенно в Белом доме. Он удерживал эти объятия довольно долго, чтобы у всех — независимо от мнения президента и вице-президента США — не осталось сомнений, какую сторону Стармер выбрал в этом конфликте", - говорится в материале.

После этого премьер перед камерами подчеркнул, что Зеленский имеет полную поддержку по всей Великобритании и что эта страна будет стоять с Украиной "столько, сколько потребуется".

Другие новости в контексте ссоры Зеленского и Трампа

Ранее УНИАН сообщал, что Рютте призвал Зеленского помириться с Трампом. По словам Рютте, в разговоре с Зеленским он подчеркнул, что "мы должны уважать то, что Трамп сделал для Украины".

Глава НАТО напомнил, что во время первой президентской каденции Трампа - с 2017-го по 2020 год - США одобрили продажу противотанкового ракетного комплекса Javelin, который позволил Украине "отбиваться", когда Россия вторглась в 2022 году.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, в свою очередь, раскритиковала администрацию Трампа за конфликт с Зеленским.

Вас также могут заинтересовать новости: