Белорусские военные преимущественно не хотят воевать против Украины.

Генерал-майор СБУ Виктор Ягун заявил, что если белорусы примут участие в захватнической войне России против Украины, то последний шанс сохранить самостоятельность и независимость Беларуси будет уничтожен.

Как он отметил в эфире "Эспрессо", отвечая на вопрос, кто сегодня работает с белорусской армией и населением в вопросах мобилизации и убеждает участвовать в войне против Украины, белорусские военные в основном не хотят воевать.

"К сожалению, там работает Россия. По нашей информации, белорусская армия в большинстве своем воевать не хочет, и качество этой военной белорусской мощи будет как троянский конь в стане России. А если белорусы примут участие в войне, то последний шанс Лукашенко, последний клочок его самостоятельности и независимости от России, будет уничтожен. И Лукашенко это так же понимает. То есть в тот день, когда белорусы перейдут границу Украины, а если это произойдет, то может быть в конце января или в начале февраля, тогда это уже будет окончательное решение, которое раз и навсегда закроет на ближайшее время такое явление как независимость Беларуси", – подчеркнул Ягун.

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По словам экс-замглавы СБУ, если это все же произойдет, то белорусы пойдут в наступление в первых рядах. Если они не сдадутся в плен, то будут уничтожены, а вместе с ними – и последний шанс, который мог бы защитить Беларусь, как независимое государство.

Угроза из Беларуси: что известно

В Генштабе Вооруженных сил Украины не исключают, что Беларусь проводит подготовку к участию в войне против Украины. На территории Беларуси с середины октября продолжается наращивание российского военного присутствия, а руководством Беларуси предпринимаются шаги, которые могут свидетельствовать о подготовке к участию в агрессии против Украины.

Аналитик Defense Express Иван Киричевский заявил, что о подготовке Беларуси к прямому участию в войне против Украины свидетельствовать могут не только количество террористов, но и другие "специфические моменты". Он добавил, что для нового наступления России из Беларуси оккупантам надо насобирать не менее 35 тысяч военных, сейчас их там в три раза меньше.

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