Арестович подчеркнул, что в Беларуси сейчас нет необходимой для вторжения группировки войск.

Советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что непосредственной угрозы из Беларуси сейчас нет даже от российских оккупантов. Кроме того, на территории страны не создана необходимая для нового наступления группировка войск.

Как он отметил в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным, для России было бы выгодно напасть из Беларуси и втянуть белорусских силовиков в войну против Украины.

"Конечно, они пытаются создать возможности в Беларуси. Конечно, для них было бы выгодно напасть с территории Беларуси и втянуть белорусские вооруженные силы или армию, пограничников, спецслужбы, кого угодно в войну – непосредственно в боевые действия против Украины. Но нынешнее белорусское руководство в лице Александра Лукашенко, насколько я вижу, очень активно противится этим планам, делает все, чтобы этого не произошло", – добавил Арестович.

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Он также прокомментировал заявление заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексея Громова о том, что в Беларуси ведется подготовка к вступлению в войну против Украины. Однако, по его словам, вероятность этого мала.

"Для наших наблюдателей-алармистов, к которым безусловно не относится генерал Громов, который – профессионал, кажется, что вот-вот не сегодня-завтра Беларусь нападет. Дошло до того, что сегодня какой-то героический человек заявил, что завтра – нападение из Беларуси. Российские войска хотели бы напасть. Они хотели бы втянуть Беларусь. Они хотели бы создать угрозу для Киева, возможно, с двух направлений – с белорусского и с брянского, например. Но хотеть и мочь – это две очень разные категории. Поэтому до "мочь" им еще очень далеко", – объяснил советник офиса президента.

Арестович подчеркнул, что в Беларуси сейчас нет необходимой для вторжения группировки войск.

"Там нет группировки. На ее создание – полтора-два месяца, даже если завтра начнут ее создавать максимально ускоренными темпами. Во-вторых, само создание этой группировки – это лишь создание возможности. А использование его как намерения – это тоже еще один большой знак вопроса, особенно потому, что мы не знаем, что будет происходить на юге и на востоке. Как бы срочно им не пришлось войска туда перебрасывать. Поэтому давайте разделять хотелки, создание возможностей, и после создания возможностей – использование", – отметил он.

По словам Арестовича, непосредственной угрозы из Беларуси сейчас нет даже от российских войск.

"Угроза втягивания белорусских войск существует теоретически, пока практически ее не видно. Мы видим, что пока даже обстрелов из Беларуси не допускает Лукашенко. Белорусские военные воевать не хотят. Белорусское общество не хочет быть втянутым в войну и откровенно саботирует все это, как и сам Лукашенко", – резюмировал Арестович.

Угроза нового нападения из Беларуси: что известно

В Генштабе Вооруженных сил Украины не исключают, что Беларусь проводит подготовку к участию в войне против Украины. По словам заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины бригадного генерала Алексея Громова, руководством Беларуси предпринимаются шаги, которые могут свидетельствовать о подготовке к участию в войне.

Кроме того, мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" сообщила, что за последние несколько дней в Беларусь из России прибыло еще два эшелона с техникой ВС РФ.

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