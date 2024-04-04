Самая главная ошибка - навязывание Украине решения, в частности об окончании войны, без "голоса" самой страны.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский считает, что является большой ошибкой отсутствие у Европейского союза и НАТО стратегии в отношении РФ.

Об этом Липавский сказал в интервью Deutsche Welle. "Общих дебатов о нашей стратегии в отношении России не ведут ни в НАТО, ни в ЕС. Я считаю это ошибкой. Я считаю, что мы должны вести такие дебаты. Во время такой дискуссии нужно обсуждать и то, как должна закончиться война в Украине", - сказал он.

Он перечислил принципы суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, Будапештский меморандум 1991 года и отметил, что, если "нет такой реальной стратегии", надо придерживаться принципов, которые есть.

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Как пишет издание, отдельно министр выделил принцип, согласно которому государство и народ Украины должны иметь право голоса при принятии решения о будущем мире с Россией. "Самой большой ошибкой, которую мы, Запад или ведущие силы, могли бы сделать, было бы навязывать или диктовать Украине какое-либо решение, не пригласив ее к участию в этом процессе. Они почувствуют себя преданными, а это не приведет к прочному и справедливому миру и безопасности в Европе", - подчеркнул Липавский.

По его мнению, замороженный конфликт не принесет Европе мира. "Меня не радует, когда я слышу о замораживании конфликта, потому что в Украине конфликт был заморожен с 2014 года, а нынешняя война - это просто продолжение замороженного конфликта, который начался в 2014 году. Поэтому, на мой взгляд, это не принесет справедливого и прочного мира на европейском континенте", - считает он.

Липавский добавил, что война в Украине стала следствием более масштабной проблемы - российского империализма. "Настоящая проблема - это идея, что лидер Кремля, будь то Путин или кто-то другой, может пойти, захватить кусок территории грубой силой и провозгласить: "Это мое", - пояснил Липавский.

Он напомнил о действиях Кремля в Крыму, Грузии, Приднестровье и указал, что российская пропаганда уже нацелилась на страны Балтии, Польшу и даже Чехию. "Поэтому нам нужно обезопасить Европу, ЕС, Чехию, а простое стремление к замораживанию безопасности не принесет. Но я не исключаю никаких сценариев, конечно, многое может произойти", - сказал министр.

Помощь Украине от Чехии:

Как известно, Прага с начала полномасштабной войны поддерживает Украину, а также выступает за ее вступление в НАТО и Европейский союз.

Также Чехия вместе с партнерами работает над тем, чтобы Украина могла как можно скорее получить боеприпасы. По словам Липавского, крепкая защита Украины - это защита всей Европы. Также он отметил, что они стремятся увеличить свою обороноспособность.

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