Вопрос поддержки Украины обсудили в Праге.

Чехия вместе с партнерами работает над тем, чтобы Украина могла как можно скорее получить боеприпасы. Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский после встречи в Праге со своим эстонским коллегой Маргусом Цахкной, пишет Le Monde.

"Крепкая защита Украины – это защита всех нас", – подчеркнул Цахкна. А чешский министр привел в пример Эстонию, поскольку она выделяет 2% своего ВВП на оборону. По его словам, к такой цели стремится достичь Прага.

Чешская инициатива

В феврале 2024 года 17 февраля власти Чехии заявили, что нашли 800 000 снарядов, готовых для закупки за пределами Европейского Союза, но для этого требуется финансирование. В марте Чехия выделила дополнительные деньги на закупку боеприпасов для Украины.

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Какие страны присоединились к закупке снарядов

Германия профинансирует закупку 180 тысяч артиллерийских снарядов для Украины в рамках чешской инициативы. В прошлом месяце министр обороны Германии Борис Писториус объявил о предоставлении Украине пакета помощи в размере 478 миллионов евро, не учитывая поддержку чешской инициативы по боеприпасам.

Португалия присоединилась к чешской инициативе по закупке артиллерийских боеприпасов для Украины в третьих странах. Как сообщает Минобороны Португалии, на это будет выделено 100 миллионов евро. Бельгия решила выделить 200 млн евро на инициативу Чехии по закупке артиллерийских боеприпасов для Украины.

По словам премьер-министра Чехии Петра Фиалы, к инициативе уже присоединились 20 стран.

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