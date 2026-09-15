Дрон, сбитый в Литве истребителями НАТО, содержал взрывчатку, – министр обороны

Министр обороны страны Робертас Каунас добавил, что специалисты продолжат исследовать и анализировать беспилотник.

В беспилотнике, сбитом в Литве истребителями НАТО, было обнаружено взрывное устройство, которое было обезврежено саперами. Об этом сообщил в Facebook министр обороны страны Робертас Каунас.

Каунас добавил, что специалисты продолжат исследовать и анализировать дрон.

"Мы подробно обсудили эту ситуацию с министром обороны Италии Гвидо Крозетто. Министр выразил твердую поддержку безопасности нашего региона. Вместе с тем мы поблагодарили экипаж истребителя за принятые решительные решения и предпринятые меры", – говорится в сообщении министра обороны Литвы.

Видео дня

Каунас отметил, что совместные действия членов НАТО и всех служб дают должные результаты и помогают обеспечить нашу безопасность.

Итальянское издание Ansa сообщило, что два истребителя F-2000 Eurofighter итальянских ВВС, входящие в состав оперативной группы "Baltic Thunder III" в рамках миссии НАТО по противовоздушной обороне на восточном фланге альянса, сбили беспилотный летательный аппарат, нарушивший воздушное пространство Литвы.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто позже заявил, что "вероятно" это был российский беспилотник.

Министерство обороны Италии отметило, что это уже второй подобный инцидент за месяц, к которому причастны итальянские истребители.

Инциденты с дронами в Европе

Ранее УНИАН сообщал, что в приграничном районе Литвы – селе Лависас Варенского района, расположенном на границе с Беларусью, 23 марта упал и взорвался беспилотник. На месте удара образовалась воронка. Также был найден двигатель, который используется в некоторых дронах. По словам майора литовской армии, взрывчатых веществ не обнаружено, но это не означает, что их не было.

Также мы писали, что в Румынии пилот истребителя F-16 сбил беспилотник над Чёрным морем. Президент Румынии Никушор Дан назвал недопустимым, чтобы Россия продолжала нарушать воздушное пространство Румынии, которое одновременно является воздушным пространством НАТО и воздушным пространством Европейского союза. Дан заявил, что Румыния идентифицировала сбитый беспилотник как беспилотный летательный аппарат типа "Шахед", который широко используется российскими войсками.

Вас также могут заинтересовать новости: