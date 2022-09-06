Будапешт заступился за некоторых путинских олигархов.

Венгрия угрожает заблокировать продление некоторых частей режима санкций ЕС против России, если трое олигархов не будут исключены из "черного" списка.

Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода Рикард Джозвяк, ссылаясь на дипломатические источники.

Согласно собеседникам журналиста, Будапешт призывает исключить из санкционного списка Алишера Усманова, Петра Авена и Виктора Рашникова.

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В настоящее время список ЕС состоит из 1217 физических лиц и 108 организаций РФ. В течение года он расширялся, поскольку Брюссель ужесточил ограничительные меры в отношении Москвы в связи с ее действиями в Украине.

И Усманов, и Авен были добавлены в список в конце февраля. Брюссель называет Усманова "прокремлевским олигархом, имеющим особенно тесные связи с президентом России Владимиром Путиным". Его называют одним из "любимых олигархов Путина" и считают, что он решает деловые вопросы президента.

Петр Авен, в свою очередь, определен как "один из примерно 50 самых богатых российских бизнесменов, которые регулярно встречаются с Владимиром Путиным в Кремле. Он действует согласно требованиям Путина".

Рашников был добавлен в список в марте, его Брюссель назвал "ведущим российским олигархом, который является владельцем и председателем совета директоров компании Магнитогорский металлургический комбинат".

Вдобавок Венгрия также просит сделать исключение для гуманитарных организаций, чтобы они могли вести дела с некоторыми российскими банками, которые в настоящее время находятся под санкциями.

В Брюсселе ходят слухи, что Венгрия использует возобновление санкций в качестве рычага, чтобы заставить Брюссель одобрить выделение средств ЕС, которые до сих пор удерживались из-за опасений нарушения верховенства права в стране.

С начала полномасштабного вторжения Венгрия заняла нейтральную сторону, усердно препятствуя введению любых жестких мер со стороны ЕС в качестве наказания России за агрессию.

Правительство Орбана не разрешает ни поставлять Украине оружие, не транспортировать западную военную помощь ВСУ через свою территорию. Страна занялась гуманитарными вопросами, в частности согласилась принять часть беженцев.

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