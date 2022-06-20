Через венгерскую территорию готовы провозить любые продовольственные грузы.

Венгрия может перевозить зерно из Украины через свою территорию на фоне блокады традиционного маршрута через черноморские порты.

Об этом заявил глава венгерского МИДа Петер Сийярто.

"Мы озвучили предложение пропустить через венгерскую территорию любые продовольственные грузы, отправляемые из Украины в другие части мира, в основном в Северную Африку или на Ближний Восток", - сказал Сийярто.

Напомним, глава МИД Венгрии поддержал слова спикера парламента о "психических проблемах" Зеленского. Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что МИД Украины не оставит без внимания эти высказывания Петера Сийярто.

В ОП также ответили на резкое заявление спикера парламента Венгрии о Зеленском. По словам Михаила Подоляка, Венгрия сознательно обменивает души мертвых украинских детей за нефтяные пряники. По его словам, подобные заявления оставят Венгрии не лучшее место в учебниках истории.

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