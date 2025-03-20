Фонд будет открыт только для оборонных компаний из ЕС и тех стран, которые подписали с блоком соглашения об обороне.

Оружейные компании из США, Великобритании и Турции будут исключены из новой программы финансирования обороны ЕС в размере 150 млрд евро. Как пишет Financial Times, согласно предложению Европейской комиссии, фонд, который планируют потратить на вооружение, будет открыт только для оборонных компаний ЕС и третьих стран, подписавших с блоком соглашения об обороне.

В частности, это исключит любые передовые системы вооружений, в отношении которых третья страна имеет ограничения на создание или использование определенных компонентов - или контроль над их конечным использованием.

Как указывает FT, таким образом, это будет касаться американской системы Patriot, которая производится оборонным подрядчиком RTX, и других американских систем вооружений, на которые Вашингтон наложил ограничения на использование.

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Отмечается, что не менее 65 процентов стоимости продукции должно быть потрачено в ЕС, Норвегии и Украине. Оставшаяся часть может быть потрачена на продукцию из третьих стран, подписавших пакт о безопасности. По условиям плана, страны ЕС смогут тратить 35 процентов кредитов на продукцию с использованием компонентов из Норвегии, Южной Кореи, Японии, Албании, Молдовы, Северной Македонии и Украины, сообщили чиновники.

При этом если третьи страны, такие как США, Великобритания и Турция, захотят принять участие в инициативе, им придется подписать с ЕС соглашение о партнерстве в области обороны и безопасности.

Переговоры между Лондоном и Брюсселем о заключении такого пакта уже начались, однако они застопорились из-за требований о заключении более широкого соглашения между ЕС и Великобританией, которое также включало бы такие спорные вопросы, как права на рыболовство и миграцию.

В то же время иключение Великобритании и Турции создаст большую головную боль для крупных европейских оборонных компаний, имеющих тесные связи с производителями или поставщиками на этих рынках.

Оборона Европы - новости

Как писал УНИАН, ЕС планирует значительно увеличить инвестиции в оборону для сдерживания РФ. Также ЕС сосредоточит свои усилия на том, чтобы Украина могла продолжать отражать российские атаки.

Ранее в Брюсселе предложили покупать оружие коллективно от имени стран-членов Европейского Союза. Варианты финансирования включают 150 млрд евро кредитов для столиц и смягчение правил ЕС по дефициту бюджета для расходов на оборону.

В то же время генсек НАТО Марк Рютте отмечал, что НАТО отстает от России и Китая в вопросе производстве вооружений. Это касается как США, так и Европы.

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