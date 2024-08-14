Он должен закрепить отношения во многих сферах - от безопасности до экономики, от энергетики до культуры и искусства.

Украина и Великобритания провели первый раунд переговоров относительно исторического двустороннего соглашения о переходе к более сильному и глубокому партнерству.

"Великобритания первой подписала соглашение по безопасности с Украиной, а теперь первой работает над историческим документом о 100-летнем партнерстве", - заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, которого цитирует пресс-служба ОП.

Как он отметил, Украина нуждается в поддержке Британии в восстановлении справедливого мира и предотвращении новой агрессии. Будущее долгосрочное соглашение будет базироваться на положениях Соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве от 2020 года и Соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности от 2024 года между Украиной и Великобританией.

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"Новый документ должен содержать еще более амбициозные цели нашего сотрудничества. Мы хотим закрепить беспрецедентные положения во всех сферах взаимного интереса: от безопасности до экономики, от энергетики до культуры и искусства", - добавил заместитель руководителя ОП Игорь Жовква, который также принимал участие в переговорах.

Соглашения по безопасности

Как сообщал УНИАН, 13 июня президент США Джо Байден и украинский лидер Владимир Зеленский подписали соглашение между США и Украиной по безопасности, рассчитанное на 10 лет.

В том же месяце Украина подписала соглашения о сотрудничестве в области безопасности с Европейским Союзом, Литвой и Эстонией.

Зеленский объяснял, что соглашения о сотрудничестве в области безопасности подписываются с другими странами не потому, что все это время будет продолжаться война.

Президент пояснил, что в этих соглашениях речь идет о стратегическом партнерстве, и в частности, о восстановлении, гуманитарном направлении, медицине, реабилитации, а также о разминировании.

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