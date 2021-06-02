Это самая большое изменение уголовного кодекса за почти 40 лет.

Папа Римский Франциск внес в Кодекс канонического права изменения, которые криминализируют сексуальное насилие в отношении детей и взрослых.

Об этом пишет BBC.

Согласно новым правилам, сексуальное насилие, приучение несовершеннолетних к сексу, хранение детской порнографии и сокрытие злоупотреблений квалифицируются как уголовное преступление.

Одной из целей было «уменьшить количество случаев, когда наказание оставалось на усмотрение властей», сказал Папа Римский.

Читайте такжеБельгия отзывает своего посла из Сеула из-за скандала: жена дипломата ударила женщину (видео)Закон Ватикана теперь признает, что взрослые тоже могут стать жертвами священников, злоупотребляющих своим авторитетом.

Кодекс гласит, что священник может потерять свое положение, если он применит «силу, угрозы или злоупотребление своим авторитетом» для совершения половых действий.

На разработку изменений в Кодекс канонического права потребовалось 11 лет. Новые правила вступают в силу 8 декабря 2021 года.

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Автор: Людмила Жерновская