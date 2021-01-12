Он отрицал эволюцию и основал культ со своими трактовками Корана.

Суд по особо тяжким делам Стамбула приговорил к 1075 годам тюрьмы турецкого писателя, проповедника и телеведущего Аднана Октара.

Читайте такжеДушил и насиловал: в Японии казнят "убийцу из Twitter", на счету которого девять жертвОб этом сообщает телеканал NTV.

Известного евангелиста обвиняют в целом ряде тяжких преступлений, среди которых: сексуальное насилие, в том числе над несовершеннолетними, похищения, незаконный сбор частной информации, нарушение налогового и антитеррористического законодательства, отмывание денег, шпионаж и не только.

По делу Октара проходят 236 подозреваемых. 78 из них уже получили до 12 лет лишения свободы каждый за участие в "преступной организации Октара". Он и более 160 его сторонников были арестованы в июле 2018 года.

Аднан Октар: что известно о проповеднике

Последние 40 лет Аднан Октар развивал учение, которое называл "исламским креационизмом". Оно отрицает эволюционную теорию Дарвина, спорит с марксизмом и коммунизмом, а также включает в себя массу собственных трактовок Корана.

Вокруг них в последние годы возник религиозный культ, который Аднар подкреплял проповедями на собственном телеканале. Эфиры вызывали критику части общественности, в том числе из-за появления в них девушек в откровенной одежде.

Также Октар написал более 300 книг, переведенных на 76 языков. Самая популярная из них - "Атлас происхождения", которую тысячными экземплярами распространял в стране и за рубежом, в частности в США.

В 1990-х создал две организации: "Фонд научных исследований" и "Фонд охраны национальных ценностей", - деятельность которых была предметом расследований в ряде судебных процессов.

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Автор: УНИАН