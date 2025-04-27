Полиция устанавливает мотивы подозреваемого, который совершил наезд на толпу.

Вечером, 26 апреля в Ванкувере автомобиль наехал на толпу людей на фестивале Лапу-Лапу. По предварительным данным, как минимум восемь человек, в том числе, один ребенок, погибли, сообщает Global News.

Также сообщается, что минимум шесть человек получили ранения. По данным полиции Ванкувера, данное происшествие на является терактом.

"Было бы несправедливо, если бы я на данном этапе разгласил какие-либо цифры", - прокомментировал инцидент исполняющий обязанности начальника полиции Ванкувера Стив Рай.

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Уточняется, что полиция ведет расследование. Подозреваемый в наезде на людей арестован.

По словам очевидцев, черный внедорожник Audi въехал в толпу людей около 20:00. Это произошло недалеко от места, где проходил уличный фестиваль, когда закончилось выступление одного из участников группы Black Eyed Peas.

30-летним подозреваемым оказался житель Ванкувера. Правоохранители устанавливают мотивы мужчины. Другие подробности пока что не разглашаются.

Мэр Ванкувера Кен Сим заявил, что потрясен и опечален "ужасным инцидентом" на мероприятии, посвященном Дню Лапу-Лапу.

"Мы постараемся предоставить больше информации как можно скорее, но на данный момент полиция Ванкувера подтвердила, что есть несколько погибших и много раненых", - сказал он.

Другие инциденты в мире с наездом автомобилей на толпу

Как писал УНИАН, в декабре 2024 года на ярмарке в Германии был совершен теракт. Автомобиль на большой скорости въехал в толпу людей, в результате чего как минимум два человека погибли, десятки человек пострадали.

В феврале 2025 года в Мюнхене беженец-афганец на авто врезался в толпу людей. В результате происшествия пострадали 10 человек. Наезд на людей был совершен во время профсоюзной демонстрации.

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