По данным СМИ, есть погибшие и раненые, водитель уже задержан.

В Германии произошел новый инцидент с наездом машины на большую группу пешеходов - уже третий за последние три месяца. На этот раз в городе Мангейм, что на юго-западе страны недалеко от границы с Францией.

Как сообщает BILD, два человека погибли, еще 25 получили ранения, по меньшей мере 15 человек находятся в тяжелом состоянии. Reuters со ссылкой на заявление полиции сообщает об одном погибшем и нескольких травмированных

Инцидент произошел в центре города возле популярного магазина Galeria Kaufhof. Черный внедорожник врезался в толпу людей. Reuters пишет, что инцидент произошел, когда толпа собралась на парад, чтобы отметить сезон карнавала. Черный внедорожник на большой скорости въехал в группу людей, которые двигались от центральной площади Парадеплац к водонапорной башне города.

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Водителя уже задержали полицейские, его мотивы пока неизвестны. Сообщается, что центр города перекрыт. Все дороги и мосты, ведущие из города, контролируют полицейские с автоматами, а над Мангеймом кружит вертолет.

Газета Rheinpfalz добавляет, что в отделении интенсивной терапии университетской клиники Мангейма объявлена аварийная тревога. Полиция призвала граждан избегать центра города.

Автомобильные теракты в Германии

Как писал УНИАН, в конце декабря в городе Магдебург правый активист на авто врезался в людей на рождественской ярмарке. Пострадали десятки людей, были и погибшие. Водитель целенаправленно пытался убить как можно больше случайных гостей ярмарки.

В феврале аналогичный случай произошел в городе Мюнхен за день до начала международной конференции по безопасности. Там водитель врезался в группу митингующих, которые требовали повышения зарплаты. Водителем оказался молодой уроженец Афганистана.

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