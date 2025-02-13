Это произошло за день ло открытия в городе важной международной конференции, посвященной вопросам глобальной безопасности.

В немецком Мюнхене, где завтра открывается международная Конференция по безопасности, автомобиль врезался в толпу людей на улице. Пострадали десятки человек, сообщает Bild.

По информации полиции, около 10:30 по местном времени автомобиль Mini Cooper врезался в участников профсоюзной демонстрации в центре города. Пострадали не менее 27 человек, два человека находятся в тяжелом состоянии. Среди пострадавших есть дети.

По информации Bild, водитель уже задержан. Им оказался 24-летний уроженец Афганистана, который находился в Германии в статусе просителя убежища. Ранее он привлекался к ответственности за преступления, связанные с кражей и наркотиками, однако из страны его так и не депортировали.

Видео дня

По словам очевидцев, приехавшие на место полицейские якобы открыли огонь по двум мужчинам. Предположительно, один из них получил ранения. Однако эта информация пока не была официально подтверждена.

Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер назвал случившееся преднамеренным "нападением". Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что афганец, совершивший наезд на участников демонстрации в Мюнхене, должен быть осуджен и депортирован. Он также назвал случившееся "ужасным преступлением".

Министр внутренних дел Баварии Йоахим Херрман сообщил, что афганец, вероятно, не выбирал конкретно демонстрацию профсоюза в качестве цели.

"Мы исходим из того, что жертвы нападения оказались таковыми случайно", — отметил он.

Как отмечает Bild, участники демонстрации – это муниципальные служащие Мюнхена, которые требовали повышения зарплаты и дополнительных выходных.

Наезды на прохожих в Германии

Как писал УНИАН, теракты в формате целенаправленного наезда автомобиля на группу прохожих происходят в Германии не впервые. Так, в конце декабря подобное случилось в Магдебурге. Там правый активист врезался в людей на рождественской ярмарке. Пострадали десятки человек, были и погибшие.

Ровно за восемь лет до того аналогичный теракт произошел в Берлине. Тогда терорист-иностранец на фуре убил 12 человек на рождественской ярмарке.

Вас также могут заинтересовать новости: