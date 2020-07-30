Россия не признает украинское гражданство задержанных в Беларуси бойцов ЧВК "Вагнера" - Кремль

Пресс-секретарь Путина утверждает, что в Кремле «не слышали» об обвинении задержанных в участии в боях на Донбассе.

В Кремле заявляют, что Россия не признает украинское гражданство задержанных в Беларуси бойцов частной военной компании «Вагнер», а самих военных компаний в России юридически нет.

Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Мы не признаём их украинского гражданства. Они граждане России», - сказал Песков, отвечая на вопрос УНИАН, какую позицию займёт Москва в случае экстрадиции этих лиц в Украину, поскольку у части задержанных украинское гражданство на ряду с паспортами РФ.

Говоря о возможности экстрадиции Песков отметил, что «нужно сначала понять в чем их обвиняют».

При этом он утверждает, что в Кремле «не слышали» об обвинении их в участии в боях на Донбассе.

«Не было ни одного заявления на этот счёт», - сказал он и добавил, что белорусские СМИ не являются достоверным источником информации.

По его словам, официально белорусская сторона не заявляла, что эти лица участвовали в боях на востоке Украины.

На уточняющий вопрос УНИАН, почему бойцы ЧВК «Вагнера» не преследуются за наёмничество в РФ, Песков ответил: «Что такое ЧВК «Вагнера»? В России юридически де-юре такого понятия как ЧВК нет».

Как сообщал УНИАН, 29 июля сотрудники правоохранительных органов Беларуси задержали возле Минска 32 российских боевика из ЧВК «Вагнер» и еще одного человека на юге страны. По сообщению СМИ, среди них были и те, кто воевал против Украины на Донбассе.

По данным правоохранительных органов Беларуси, поступила информация о прибытии более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании. При себе каждый россиянин имел небольшую ручную кладь, и на всех - три больших тяжелых чемодана, загрузку которых в транспортное средство осуществляли несколько мужчин.

Белорусские власти утверждает, что задержанные связаны с частной военной компанией «Вагнер». По ним уже возбуждено уголовное дело о подготовке терактов, они дают показания.

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