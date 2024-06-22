Произошло это почти сразу после завершения визита Путина в Северную Корею.

Солдаты Южной Кореи сделали предупредительные выстрелы после того, как северокорейские военные пересекли границу, а затем отступили. Такой инцидент уже является третьим в этом месяце на хорошо вооруженном полуострове, пишет Bloomberg.

"Несколько северокорейцев, которые работали в буферной демилитаризованной зоне, разделяющей две страны, пересекли в четверг территорию Южной Кореи и отступили после устного предупреждения, за которым последовали предупредительные выстрелы", - говорится в сообщении Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, которое прислали журналистам.

Произошло это через несколько часов после того, как российский диктатор Владимир Путин закончил свой первый за 24 года визит в КНДР, где вместе с Ким Чен Ыном заключил соглашение, согласно которому страны придут друг другу на помощь в случае нападения.

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В издании напомнили, что напряженность вдоль границы, которая разделяет полуостров, наблюдалась еще до визита Путина. Южнокорейские военные говорят, что в последние месяцы КНДР отправляла большое количество войск в буферную зону для установки мин, противотанковых барьеров и ремонта дорог.

"Обе Кореи разместили сотни тысяч военных и основную часть своих огневых средств вблизи границы. Недавние репрессии по принципу "око за око" повышают риск того, что небольшой инцидент может быстро перерасти в эскалацию и, возможно, привлечь около 28 500 американских военнослужащих, дислоцированных в Южной Корее", - добавили в материале.

Южная Корея и КНДР - последние новости

Как писал УНИАН, ранее Северная Корея запустила сотни воздушных шаров, которые были наполнены различными отходами, на территорию Южной Кореи. В южнокорейской власти рассказали, что воздушные шары наполнены мусором и "нечистотами" стали реакцией в ответ на воздушные шары с листовками, которые ранее были запущены с территории Республики Корея в сторону КНДР.

Также сообщалось, что Сенат США рассматривает возможность признать Россию государством-спонсором терроризма за сближение с КНДР.

"Тот факт, что он (Путин - УНИАН) имел достаточно смелости заключить оборонное соглашение с Северной Кореей... одним из самых репрессивных режимов на планете означает, что мы потеряли сдерживание... Я призываю администрацию, учитывая то, что Путин сделал вчера, пойти ва-банк и признать его режим таким, какой он есть: государством-спонсором терроризма", - отметил республиканец Линдси Грэм.

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