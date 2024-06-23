Также, эксперты отмечают, что Китай недоволен сотрудничеством Северной Кореи и России.

Россия повышает ставки в борьбе с Западом, подписав пакт с Северной Кореей, пишет Apnews.

Издание отмечает, что действия правителя РФ Владимира Путина увеличили беспокойство в Вашингтоне и Сеуле. Поскольку они считают, что Россия получает от КНДР необходимое оружие для войны против Украины и взамен передает Северной Корее технологии и деньги, которые увеличат возможности ядерной ракетной программы Пхеньяна.

Также, журналисты приводят слова Путина о том, что Россия приложит усилия в ООН, чтобы смягчить ограничения в отношении Северной Кореи. По мнению издания, это стало очевидным сигналом того, что Москва может неофициально предоставлять оружие КНДР, чтобы избежать обвинений в нарушении санкций.

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В то же время издание отмечает, что Китай недоволен усилением сотрудничества между КНДР и Россией. Поскольку подобные отношения позволят Северной Корее уменьшить свою чрезмерную зависимость от Пекина. А учитывая важность Китая еще и для России - обеим сторонам пакта необходимо вести себя осторожно с Пекином, заключают журналисты.

КНДР и Россия: что известно

Недавно Путин посетил КНДР, где встретился с Ким Чен Ыном. После встречи Путин заявил, что, что Москва может передать Северной Корее высокоточное оружие в ответ на усиление военной поддержки Украины со стороны западных стран.

По мнению директора Центра ближневосточных исследований Игоря Семиволоса, визит правителя РФ в Северную Корею мог быть ответом на "настоятельную просьбу" лидера КНДР Ким Чен Ына в обмен на поставку оружия Москве.

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