До землетрясения разрушенные корабли лишь частично вздымались над поверхностью моря.

В Японии у побережья острова Иводзима поднялись частично затопленные корабли времен Второй мировой войны.

Это произошло из-за активности подводного вулкана и землетрясения, которое произошло после этого, сообщает The National.

До землетрясения разрушенные корабли лишь частично вздымались над поверхностью моря. Теперь же они лежат на новосформированном пляже.

Как сообщается, остров Иводзима был местом боя в 1945 году, когда армия США победила японское войско. Уже после битвы американские войска попытались создать на острове гавань, чтобы использовать ее как стартовую площадку для вторжения в Японию. Ради этого они потопили японские грузовые суда, чтобы сформировать волнолом в гавани.

WATCH: An undersea volcano and related tectonic activity near the Ogasawara island chain in Japan has raised the island of Iwo Jima, exposing a fleet of partially sunken Second World War ships. pic.twitter.com/Sa2uFdUOqA — Insider Paper (@TheInsiderPaper) October 19, 2021

Как сообщал УНИАН, в Японии произошло извержение вулкана Асо. Сообщений о жертвах или серьезных повреждениях в популярном туристическом месте не поступало. Местное метеорологическое агентство повысило уровень опасности для вулкана до уровня 3 по пятибалльной шкале, запретив людям приближаться к горе.

Автор: Олег Давыгора