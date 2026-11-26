Курс доллара при расчетах по карте в банке составляет 45,45 грн, а евро – 50,00 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 26 ноября, снизился на 15 копеек и составляет 45,55 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня также подешевел на 15 копеек и составляет 50,10 гривни за евро.

В то же время продать американскую валюту в банке можно по курсу 44,95 гривни, а евро – по курсу 49,10 гривни за единицу иностранной валюты.

Таким образом, купить 100 долларов в отделениях "ПриватБанка" сегодня можно за 4555 гривень. 100 евро обойдутся в 5010 гривень.

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Курс доллара при расчетах по карте в "ПриватБанке" в четверг снизился на 21 копейку и составляет 45,45 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня подешевел на 25 копеек – до 50,00 гривень.

Курс валют в Украине – последние новости

Нацбанк установил на 26 ноября официальный курс доллара к гривне на уровне 45,27 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 8 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

По отношению к евро гривня также укрепила свои позиции. Официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 49,53 гривни за один евро, то есть гривня выросла также на 8 копеек.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня снизился на 6 копеек и составляет 45,66 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 45,04 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 8 копеек и составляет 50,11 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 49,33 гривни за евро.

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