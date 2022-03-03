Британия и 37 ее союзников сообщили о зверствах в Украине в Международный уголовный суд.

Государственный секретарь по иностранным делам и делам содружества наций и развития Великобритании Элизабет Трасс заявила, что путинский режим должен быть привлечен к ответственности.

Как она сообщила в Twitter, Британия и 37 ее союзников сообщили о зверствах в Украине в Международный уголовный суд.

"Россия использует... силу против невинных мирных жителей в своем незаконном и неспровоцированном вторжении в Украину. Путинский режим должен быть привлечен к ответственности", - подчеркнула Трасс.

Она также добавила, что сейчас находится на встрече с министрами иностранных дел Латвии, Эстонии и Литвы.

"...встретились обсудить, как мы работаем вместе, чтобы поддержать Украину, изолировать Путина и противостоять его незаконному вторжению. Путин должен потерпеть неудачу", - говорится в сообщении.

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