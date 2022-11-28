В Польше подчеркнули, что помнят действия России.

В Варшаве переименовали аллею, расположенную возле посольства Российской Федерации в Польше.

Она получила название в память о жертвах российской агрессии. Об этом написал в Twitter представитель офиса координатора спецслужб Польши Станислав Жарын.

По его словам, аллея возле посольства России в Варшаве отныне называется "Ofiar Rosyjskiej Agresji" – "Жертв российской агрессии".

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"Польша помнит" - подчеркнул Жарын, комментируя эти изменения.

Последствия войны в Украине

После начала полномасштабной войны в Украине, в ряде стран начали переименовывать улицы и заведения, которые как-то связаны с Россией.

В начале марта Рижская дума поддержала Украину приняла решение переименовать участок улицы, на которой находится посольство Российской Федерации в Латвии, на "Независимости Украины".

В апреле в Праге также переименовали улицу, на которой расположено российское посольство. Теперь она называется улица украинских героев.

Одновременно в Иерусалиме паб Putin переименовали в Zelenskiy.

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