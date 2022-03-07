Владельцы заведения выразили свою поддержку украинскому президенту.

В Иерусалиме денацифицировали местный паб под названием "Putin".

Об этом сообщил посол Израиля в Украине Майкл Бродский.

Бывший Putin Pub переименовали в Zelenskiy pub. Таким образом владельцы заведения выразили поддержку украинскому президенту Владимиру Зеленскому, который возглавил борьбу Украины с российскими захватчиками.

Напомним, что Израиль поддерживает борьбу Украины с российскими оккупантами. Ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил премьер-министра Израиля Нафтали Беннета выступить посредником в переговорах между Украиной и Россией в Иерусалиме.

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