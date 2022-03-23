За невыполнение этого требования будет наложен штраф.

Посольство РФ в Латвии обязали в течение 3 месяцев прикрепить на своем здании табличку с новым названием улицы – "Независимости Украины".

Об этом сообщает LSM со ссылкой на Рижскую думу

Табличку с наименованием улицы Независимости Украины посольство должно прикрепить на трех зданиях, принадлежащих ему.

Сообщение о необходимости замены таблички с названием улицы дипломатическому учреждению прислали по почте.

"В течение трех месяцев с момента вступления в силу решения владельцы зданий должны разместить новые таблички на зданиях – с новыми номерами и названиями улиц. Если это не будет сделано, полиция самоуправления будет иметь право оштрафовать владельца здания. В этом случае размер штрафа может составлять 10-150 евро", – говорится в сообщении.

Напомним, что в начале марта Рижская дума поддержала Украину, которая противостоит военной атаке со стороны России, и принял решение переименовать одну из улиц в честь героизма украинского народа. Примечательно то, что название изменят на том участке, на котором находится посольство Российской Федерации в Латвии.

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