Глава семьи поделился, что все они, находясь под завалами, испытывала огромное отчаяние.

В Малатье, пострадавшей от землетрясения, спасли семью благодаря счастливому стечению обстоятельств.

В момент землетрясения из окна квартиры на улицу упал мобильный телефон, который потом нашел случайный прохожий, что и помогло спасти пострадавших, передает Анадолу.

Мужчина проходил возле разрушенного дома и увидел телефон, который в тот момент звонил. Это были родственники заваленной руинами семьи. Он сообщил им, что здание разрушено, те быстро добрались до места и спасли своих родственников.

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Мужчина, которого спасли, рассказал изданию, что под завалами оказалась вся его семья - супруга, две дочери и сын. Они пребывали в отчаянии.

"18-летний сын погиб. Он мечтал стать военным. Не дай Бог никому такого горя. Пусть всевышний поможет тем, кто под завалами", - сказал глава семьи.

Их спасли из-под завалов первыми. "Мы были ранены. Дочь и супругу уже выписали, а я и вторая дочь еще в больнице с переломами конечностей",- рассказал мужчина.

Напомним, вчера на 11-й день после землетрясения из-под завалов спасли девушку.

Землетрясение в Турции

6 февраля в Турции произошли два землетрясения силой свыше 7 баллов. Потом были десятки афтершоков. От стихийного бедствия пострадали 10 провинций. В настоящее время известно, что число жертв в Турции превысило 38 тыс.

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