Работы вели на одном из самых трудных направлений.

В Турции украинские спасатели вытащили из-под завалов женщину, которая пробыла там со дня землетрясения.

Об этом сообщается на странице Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в социальной сети Facebook. Председатель Госслужбы Сергей Крук отметил, что это первая жизнь, спасенная украинской командой на одном из самых важных направлений в Турции.

"На 9-й день после страшного землетрясения в Турции наши спасатели помогли найти и вызволили из-под завалов женщину, которая выжила после разрушения жилого дома. Это произошло в секторе R в г. Антакья, где группа сводного отряда ГСЧС выполняла поисково-спасательную миссию на одном из самых тяжелых направлений. Спасибо личному составу за самоотверженность!" - написал он.

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Разрушительные землетрясения в Турции и Сирии

Как известно, два землетрясения магнитудой свыше 7 баллов произошли на юго-востоке Турции еще 6 февраля. По последним данным, число жертв землетрясения в Турции превысило 35 тысяч человек, в Сирии - 5800.

Уже 8 февраля Украина направила в Турцию 87 специалистов, 18 единиц техники и 10 поисково-спасательных собак, чтобы помочь в спасательной операции.

По данным МИД Украины, в результате трагедии погибли пятеро украинцев еще семеро продолжают искать. Спасти удалось 10 человек.

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