В частности, в Хатае спасателям удалось достать из-под завалов двоих маленьких детей.

В разрушенной землетрясениями турецкой провинции Хатай после 150 часов под завалами спасли маленькую девочку.

Об этом сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, опубликовав видео спасения ребенка. В сообщении он написал: "Первая медицинская помощь нашей маленькой девочке, которую спасли из-под обломков в 150-й час, была предоставлена в полевом госпитале в Хатае. Как педиатр, я наблюдали за процессом. Наш ребенок был отправлен в Адану на вертолете скорой помощи для лечения".

Кроме того, по сообщениям турецких СМИ, спустя 128 часов из-под завалов спасатели достали 2-месячного младенца. Город, в котром его спасли, не указывается. Также есть сообщения о том, что в Хатае из обломков дома через 140 часов достали 7-месячного мальчика по имени Хамза. Спасатели услышали под завалами плач ребенка и таким образом отыскали его.

Видео дня

Также издание Анадолу сообщило, что в Газиантепе спустя 146 часов после разрушительных землетрясений спасли раненую девочку. Она была под завалами 6-этажного жилого дома. Эйлюль Кылыч из-под груды бетона и арматуры спасатели доставали около 9 часов. После чего девочку госпитализировали.

А провинции Адыяман спустя 152 часа спасли семилетнего ребенка. Раненого мальчика из-под завалов 8-ми этажного здания извлекали семь часов. Ему оказали первую помощь и госпитализировали.

Вчера и сегодня - на пятый и шестой день поисковых работ - спасатели то и дело сообщают об экстраординарных историях спасения людей. Дело в том, что по данным эспекртов, лишь 6% жертв землетрясений, которых не удалось спасти в первые пять дней, выживают, тогда как через 24 часа после землетрясений можно спасти 74%. А холодная погода ночью серьезно уменьшает ожидаемую продолжительность выживания.

Землетрясение в Турции и Сирии

6 февраля на юго-востоке Турции произошли два землетрясения силой свыше 7 баллов. Потом были десятки афтершоков. Также в тот день произошло землетрясение в Сирии.

По состоянию на сегодняшнее утро, количество жертв землетрясений достигло 29 тыс. В Турции количество погибших составило 24 617 человек, а в Сирии 4500 человек.

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