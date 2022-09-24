В частности, Анкара будет закупать российскую энергетику за турецкие товары.

В Турции рассмотрят вопрос о бартерной торговле с Россией в случае санкций и ограничений на использование платежных систем. Отмечается, что в целом Анкара готова к такому формату торговли.

Об этом сообщает турецкая газета Aydınlılk со ссылкой на Ассамблею экспортеров.

"Даже в случае продления санкций торговля между двумя странами не прервется. На повестке дня стоит вопрос о бартере, если это будет необходимо", — заявили там.

Видео дня

По данным издания, если платежные системы будут полностью отключены, турецкие товары могут быть обменены на закупаемые энергоносители из России.

Почему Россия хочет ввести бартерную торговлю

Как ранее сообщал УНИАН, 2 марта Евросоюз запретил поставлять в РФ евробанкноты. В частности, запрещено продавать, поставлять, передавать или экспортировать банкноты в евро в Россию или любому физическому или юридическому лицу, компании или учреждению в России, в том числе правительству и Центральному банку России, или для использования в России.

Следом, 11 марта, президент США Джо Байден издал указ, который запрещает экспорт, продажу и поставку из США долларовых банкнот в Россию.

В июле Минфин Российской Федерации заявил о необходимости отказаться от доллара и евро во внешней торговле. А министр Антон Силуанов объяснил, что для упрощения бартера возможна организация централизованного клиринга.

В августе Афганистан выступил с заявлением, что в случае бартерной схемы в обмен на поставки нефтепродуктов и товаров из РФ, Кабул мог бы предложить Москве свои полезные ископаемые, изюм и лекарственные травы.

Вас также могут заинтересовать новости: