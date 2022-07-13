По словам главы Минфина, для упрощения бартера возможна организация централизованного клиринга.

Минфин Российской Федерации заявил о необходимости отказаться от доллара и евро во внешней торговле. А министр Антон Силуанов произнес забытое с 90-х слово "бартер".

По словам главы Минфина, главным инструментом для минимизации рисков притока выручки в валютах "недружественных стран" является переход на рублевые платежи, но есть и альтернативные варианты расчетов, пишут "Ведомости".

[....] мы не планируем переходить на бартер, но, если наши компании будут договариваться о товарообменных операциях через учет в национальной валюте, мы не будем этому препятствовать – сказал министр.

Для упрощения бартера в стране возможна организация централизованного клиринга, добавил Силуанов.

Источник отмечает, что бартер во внешней торговле в РФ не запрещен: такие операции регулируются законом "Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности". Согласно ему, они могут осуществляться лишь при условии обмена равноценными по стоимости товарами.

Ранее УНИАН сообщал, что в оккупированном Херсоне ввели "натуральный обмен" товаров в магазинах. Теперь товары отпускаются в обмен на другие продукты. При этом продавец каждый раз отдельно договаривается с покупателем о курсе такого обмена.

Но и это еще не все: люди вынуждены брать продуктовые кредиты – товары в долг под 10-20%.

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