Также запрещено инвестировать, участвовать или иным образом содействовать будущим проектам, финансируемым совместно Российским фондом прямых инвестиций.

Европейский Союз запретил поставлять в Российскую Федерацию евробанкноты.

Об этом говорится в заявлении на сайте Совета ЕС.

В частности, запрещено продавать, поставлять, передавать или экспортировать банкноты в евро в Россию или любому физическому или юридическому лицу, компании или учреждению в России, в том числе правительству и Центральному банку России, или для использования в России.

Также запрещено инвестировать, участвовать или иным образом содействовать будущим проектам, финансируемым совместно Российским фондом прямых инвестиций.

Как сообщал УНИАН, Европейский Союз отключает от международной межбанковской системы платежей SWIFT семь российских банков - "Открытие", "Новикомбанк", "Промсвязьбанк", "Банк России", "Совкомбанк", "ВТБ" и "ВЭБ.РФ". Соответствующее решение вступит в силу 12 марта.